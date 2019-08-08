الرئيسية | محليات الكباريتي يوجه نقدا لاذعاَ للمعشر وفريز ويحذر من انهيار عامود اقتصادي

وطنا اليوم-عمان: هاجم رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، حكومة عمر الرزاز وأعضاء الفريق الاقتصادي خلال استقبالهم في غرفة تجارة الأردن صباح الأحد وبشكل وصفه حاضرون بأنه "غير معهود".

وحذرالكباريتي من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصادي، داعيا إياها مراجعة حساباتها ومراجعة القرارات الصادرة عن البنك المركزي.

وحذّر من استمرار تعاطي البنك المركزي مع التجار والمستثمرين بذات السياسة خشية "انهيار أحد أعمدة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "انهيار عامود اقتصادي لا بدّ أن يؤدي لانهيار العديد من حوله".

الكباريتي استغلّ الفرصة أيضا للردّ على ما أبداه محافظ البنك المركزي زياد فريز ونائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من امتعاض بسبب تكرار شكاوى التجار والمستثمرين خلال الخلوة الاقتصادية التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وقال الكباريتي، إن الأردن تجاوز مرحلة الخوف إلى القلق في الشأن الاقتصادي، موضحا أن "الغرفة لن تتخلى عن دورها الاقتصادي وعن الأردن".

"وأضاف: اختلقنا موجات رفض لقانون الضريبة، وقال الشعب إنه حقق انتصارا ديمقراطيا، ولكن النتيجة تغيرات سياسية لا أعلم إذا كان مخطط لها أم لا، وكانت النتيجة قانون مجحف للضرائب، مخيب للآمال، والنتيجة لم تحقق ما رسم إليه من واردات".

وأضاف أن "مشروع قانون عدم حبس المدين مسرحية أخرى تضاف إلينا؛ لهدم اقتصاد بني على تداول الشيكات، والهدف منها حملة إعلامية أكثر من تصحيح اقتصادي".

وأضاف أن أصحاب الفضل على الاقتصاد هم الأردنيون، مشيرا إلى أن "انهيار المستثمر ليس من مصلحة الاقتصاد، والطامة الكبرى أن السوشال ميديا جعلتنا نشعر أننا نعيش في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي".

وتابع الكباريتي أن "السياحة العلاجية تعاني بسبب إيقاف تأشيرات"، موضحا أن "هناك تشريعات بحاجة لتعديلات ... وضعنا قوانين تم انتهاكها".

وكان فريز علّق على تكرار موضوع الشكاوى أثناء الخلوة الاقتصادية بالقول: "أشعر وكأنني مثل اللي ساقط بالصف، يسمع كلاما مكررا"، ليأتي الرد من الكباريتي بالقول: "إن سقوط الطالب يعود لسببين؛ إما أنه طالب غير مجتهد، أو أن معلّمه غير قدير"، الأمر الذي فُهم على أنه انتقاد مباشر للمعشر أيضا.

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