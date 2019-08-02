حماد يعلق على أحداث الرمثا : لا مكان للمندسين بين الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد تعليقا على احداث الرمثا ان الأردن هو دولة قانون ولن نجامل به ولن نتهاون في تطبيقه وفي اداء الواجب تجاه الوطن ومواطنيه، ولن نتراجع عن حماية القانون وتطبيقه.

واضاف حماد خلال اتصال هاتفي مع اذاعة الأمن العام، الأحد، ان هناك من يحاول ان يصطاد بالمياه العكرة من خلال تهويل مايجري من احداث في الرمثا من اشخاص معروفين للأجهزة الامنية ومعروف ماهي اهدافهم ولكننا نعول على فطنة ووعي المواطن الاردني.

وأبدى حماد اسفه لما حدث بالرمثا، مشددا على ان الاشخاص الذي استخدموا الاسلحة الاتوماتيكية وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن العام لايمثلون الرمثا وأهلها، وقد تجاوزوا على الاصول وحب الوطن والقانون بتعرضهم واعتدائهم على الاجهزة الأمنية ورجال الجمارك والدفاع المدني واننا سنطبق القانون بحق كل من خالفه.