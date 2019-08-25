صرصور داخل انبوب اكسجين بمستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد، مقطع فيديو يظهر وجود "صرصور" داخل انبوب الاكسجين، لاحد المرضى في مستشفى الزرقاء الحكومي.

من جانبه اوضح مدير مستشفى الزرقاء الدكتور عبد الرزق الخشمان، ان الانبوب الذي ظهر بالفيديو يوجد بداخله "ماء مقطر"، ويتم تعقيمه ووضع تاريخ التعقيم عليه.