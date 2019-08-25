 وطنا نيوز -صرصور داخل انبوب اكسجين بمستشفى الزرقاء الحكومي
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صرصور داخل انبوب اكسجين بمستشفى الزرقاء الحكومي
التاريخ : 25-08-2019 04:05:45 المشاهدات: 1336

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد، مقطع فيديو يظهر وجود "صرصور" داخل انبوب الاكسجين، لاحد المرضى في مستشفى الزرقاء الحكومي.
من جانبه اوضح مدير مستشفى الزرقاء الدكتور عبد الرزق الخشمان، ان الانبوب الذي ظهر بالفيديو يوجد بداخله "ماء مقطر"، ويتم تعقيمه ووضع تاريخ التعقيم عليه.
واكد الخشمان، على ان الصرصور تم وضعه داخل الانبوب، بطريقة متعمدة، حيث انه من السهل فتحها، خاصة وان الانبوب الظاهر في الفيديو المزعوم، يظهر عدم وجود "ليبيل" عليه، ما يؤكد انه تم فتحها والعبث بها، رافضاً تلك الاتهامات من قبل مصوري الفيديو.




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