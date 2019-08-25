الجيش يطرح منح دراسية في أمريكا

وطنا اليوم-عمان: تعلن مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن توفر منح دراسية تنافسية للحصول على درجة البكالوريوس في بعض تخصصات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية ( الأكاديمية العسكرية (WestPoint) والأكاديمية البحرية (USNA) وأكاديمية سلاح الجو وأكاديمية خفر السواحل ) خلال شهر حزيران 2020 ولمدة (4) سنوات .



2. يشترط في المنسبين الشروط التالية :

أ. مهارة عالية باللغة الانجليزية (قراءة , كتابة ، محادثة واستماع) إذ يتطلب من المتقدم اجتياز فحص مستوى اللغة الانجليزية بعلامة لا تقل عن (80%ECL) وفحص (TOEFL) الدولي.

ب. اجتياز فحص SAT ( Scholastic Aptitude Test ) بعلامة لا تقل عن (560) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (400) في القراءة النقدية أو اجتياز فحصACT .

جـ. اجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. اجتياز الفحص الطبي .

هـ. أن يكون العمر مابين 17 – 23 عام ولا يشترط جنس المنسب .