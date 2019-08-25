لمناصير ينفي ارتباطه بأي حزب أو تيار سياسي

وطنا اليوم-عمان:نفى نائب امين عمان الدكتور مخلد المناصير ارتباطه بأي تيار سياسي او حزبي.

وكتب المناصير في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

اتقدم بجزيل الشكر الزملاء في مجلس امانة عمان والذين طوقوني بثقتهم الغالية وانتهز هذه الفرصة للاشارة بأني لا انتمي لأي تيار سياسي أو حزبي وقد حظيت بثقة زملاء يمثلون مختلف أطياف شعبنا الأردني العظيم .

وآمل من العلي القدير أن يوفقني وزملائي في الأمانة برئاسة معالي الدكتور يوسف الشواربة لخدمة عاصمتنا الحبيبة.

على طريق مواصلة الانجاز مستمرون تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وكانت بعض مواقع التواصل تداولت معلومات عن ارتباط المناصير بجماعة الاخوان المسلمين الامر الذي نفاه المناصير بمنشوره هذا.