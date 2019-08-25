 وطنا نيوز -لمناصير ينفي ارتباطه بأي حزب أو تيار سياسي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
لمناصير ينفي ارتباطه بأي حزب أو تيار سياسي
التاريخ : 25-08-2019 02:32:21 المشاهدات: 1297

وطنا اليوم-عمان:نفى نائب امين عمان الدكتور مخلد المناصير ارتباطه بأي تيار سياسي او حزبي.

وكتب المناصير في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

اتقدم بجزيل الشكر الزملاء في مجلس امانة عمان والذين طوقوني بثقتهم الغالية وانتهز هذه الفرصة للاشارة بأني لا انتمي لأي تيار سياسي أو حزبي وقد حظيت بثقة زملاء يمثلون مختلف أطياف شعبنا الأردني العظيم .
وآمل من العلي القدير أن يوفقني وزملائي في الأمانة برئاسة معالي الدكتور يوسف الشواربة لخدمة عاصمتنا الحبيبة.

على طريق مواصلة الانجاز مستمرون تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وكانت بعض مواقع التواصل تداولت معلومات عن ارتباط المناصير بجماعة الاخوان المسلمين الامر الذي نفاه المناصير بمنشوره هذا.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق