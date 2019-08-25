الرئيسية | محليات الحكومة للمواطنين: اجلوا الاعمال المنزلية

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة المياه والري، المواطنيين تأجيل الأعمال المنزلية غير الضرورية الى الاسبوع القادم.

وقالت الوزارة عبر منشورا لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أخي المواطن .. اختي المواطنة نظر للظرف المائي الحرج هذا الاسبوع في بعض المناطق نرجو منكم تاجيل الاعمال المنزلية غير الضرورية للاسبوع القادم.

وتأتي الدعوة تزامنا مع اعلان وزارة المياه والر عن اعتداءً وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر والذي أدى الى ايقاف الضخ من هذا المصدر الرئيسي الهام، اعتبارا من صباح اليوم ولغاية مساء يوم الخميس 29/8.

وتتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بهذا التوقف الطارىء بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي .













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