الرئيسية | محليات 100 ألف دينار خسائر جراء الاحتجاجات في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:بدأت الأجهزة المختصة بأعمال الصيانة وإزالة أثار أعمال الشغب صباح اليوم الأحد على دوار الرمثا، عقب الاحتجاجات التي شهدها اللواء خلال اليومين السابقين.

واحتج عدد من أبناء اللواء على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا حول الدخان والتضييق على حدود جابر.

وأسفر اجتماع ضمّ عدد من ممثلين عن الحكومة وعدداً من وجهاء مدينة الرمثا، عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.

وقال رئيس بلدية الرمثا حسين أبو الشيح في تصريح ، إن البلدية قامت بحصر الخسائر جراء الإحتجاجات خلال اليومين الماضيين في المدينة وقدرتها بـ 100 ألف دينار أردني".

وكانت كوادر البلدية بدأت منذ ساعات الصباح بالعمل على تنظيف الشوارع واصلاح الأعطال في الانارة وأطاريف الشوارع، وتفقد المحال التجارية المجاورة لمكان وقوع الاحتجاجات قرب دوار الرمثا الرئيس.

وكانت الرمثا قد شهد خلال اليومين السابقين أعمال شغب، في المدينة احتجاجا على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا حول الدخان والتضييق على حدود جابر.

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