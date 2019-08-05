الرزاز: نعتز بالرمثا وأهلها وهدفنا ان نصل للحوت

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: "أننا نعتز بالرمثا وأهلها، ونعلم انها تحملت الكثير وهدفنا أن نصل "للحوت" ونحن دولة قانون وحماية الحدود اولويتنا".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الأحد، رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن، لبحث الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وقادرون على تجاوزها ونحتاج لحوار حول المصلحة الوطنية.

وتابع ان الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق مبينا الاردن يمر باصلاح هيكلي.

وكانت الرمثا قد شهد خلال اليومين السابقين أعمال شغب، في اللواء احتجاجا على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا حول الدخان والتضييق على حدود جابر.