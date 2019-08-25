توقف ضخ مياه الديسي كليا عن عمّان والزرقاء ومحافظات الشمال

وطنا اليوم-عمان:بدء اليوم الأحد، إيقاف ضخ مياه الديسي كليا عن مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال، وذلك جراء اعتداء وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر، بحسب ما أعلنت وزارة المياه.

وقالت الوزارة إن هذا التوقف سيبدأ من صباح الأحد حتى مساء يوم الخميس.

وأوضح مساعد امين عام سلطة المياه / الناطق الإعلامي عمر سلامة أن اعتداءً وقع على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر تسببت بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) 8 انش البالغ ضغطها (12بار) وبشكل غريب من قبل مجهولين مما ادى الى تسرب نحو (100 م3/ساعة) وقد تزداد الكمية تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات مما يوجب الوزارة/ سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط .

وأشار إلى أن الاعتداء على أحد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الهواية حيث ستعمل الشركة المشغلة والوزارة /سلطة المياه مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.

ولفت أن الاعتداء هذه المرة مختلف عن الاعتداءات السابقة بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الوزارة /سلطة المياه والشركة المشغلة على طول مسار الخط و الممتد لمسافة نحو (350) كيلو متر من المدورة الى عمان لحماية الخط من خلال دوريات مسيرة وفرق جوالة تعرضت مرات عديدة للاعتدا ، كونه هذه المرة حيث تم سحب غطاء الهواية الذي يزيد وزنه على (نصف طن) وفك الهواية بطريقة فنية محترفة لا يمكن اعادة تركيبها مرة اخرى الا بوقف الضخ من داخل الخط مما يؤثر على الخط الناقل الرئيسي مما قد يعرضه للانفجار وتهديد سلامة الخط اضافة الى احتمالية تأثيره على البيئة المحيطة وتهديد حياة المواطنين ومن ثم التوقف لمدد طويلة قد تصل الى اكثر من شهر لضمان اعادة تشغيله .

وبينت الوزارة المناطق التي سيؤثر عليها وقف ضخ مياه الديسي.

العاصمة عمان:

تلاع العلي ، الرابيه ، ام اذينه ، المدينه الرياضيه، الشميساني ، عرجان ، طارق ، طبربور ، عبدون ، الصويفيه ،دير غبار ، الكرسي ، البيادر ، ام السماق ، الجندويل ، عدن ، المناره ، الحرشه ، مرج الحمام ، الياسمين ، ناعور ، النصر ، الزهور ، ضاحية الحج حسن .

في حين ستتأثر في العاصمة ايضا بطريقة غير مباشره مناطق :

جبل الحسين ، مخيم الحسين ، النزهة ، نزال ، صالحية العابد ، ماركا ، التاج ، الهاشمي ، الاشرفية ،صويلح ، ابونصير ، الكماليه ، صافوط ، شفا بدران ،الاشرفية ، الموقر ،العلكومية ، الموقر ، القويسمه

محافظة الزرقاء:

الزواهره ، حي جنينه ، الجبل الابيض ، جبل الاميره رحمه ‘ وادي الحجر ، جبل طارق ، حي الملك طلال ، جبل الامير حسن ، حي الدويك ، ضاحية المدينه المنوره ، حي القمر ، حي الامير حمزه ،ضاحية مكه ، شومر ، اسكان المهندسين ، اسكان الاميره هيا ، حي الجبر ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة .

وفي لواء الرصيفه سستأثر مناطق اسكان النقب ، اسكان الامير هاشم ، حي الحسين ، حي العراتفه ، حي الجندي نتيجة توقف الضخ اليها بمعدل (36) الف م3/يوميا .

اما في محافظات الشمال فسيكون التأثير جليا على مناطق محافظة اربدوتشمل : اربد القصبه، مدينه اربد ، حواره، لواء المزار ، حبكا ، جحفيه ، صمد ، رحابا المزار، دير يوسف ، زوبيا ، عنبه ، لواء الوسطيه ، سوم ، زحر ، كفريوبا ، حوفا ، ججين ، جمحه، كفر رحتا، كفر اسد، صيدور ، قم ، قميم ، كفرعان لواء بني عبيد مناطق ايدون ، المخيم ، الحصن ، الصريح ، كتم ، ولواء الرمثا منطقه الناحيه ، القصبه اضافة الى مناطق لواء بني كنانه.

محافظه عجلون: تشمل مناطق صخره ، عبين ، عبلين ، صنعار ، عصيم ، بئر الداليه ، المرجم ، راس منيف ، الصفا ، عنجره .

محافظة جرش: تشمل قفقفا، ام الزيتون ، قريع ، جبا ، عصفور، حي اسد بن فرات ومناطق برما.

امامحافظة المفرق فتشمل منشية بني حسن، فاع الخناصري ، رحاب الدجنيه ، بويضه الرمثا، حوشا ، بريقا ، الحرش ، الجامعه ، والمعسكرات والمستشفى العسكري، الثغره ، الزعتري ، البلد ، مناطق الضخ باتجاه سميا.