الرزاز : الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تعي تماما صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وقادرون على تجاوزها ونحتاج لحوار حول المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الأحد، رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن، لبحث الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الإيمان بالوطن كان طوق النجاة للدولة الأردنية في جميع الصعاب التي مرت عليها.

وتابع الرزاز ندرك أهمية قطاع التجارة الذي هو عصب الحياة ونريد العمل معه سويةً تحقيقاً للشراكة وبهدف تجاوز الصعاب.

وقال: "الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق مبينا الاردن يمر باصلاح هيكلي".

فيما يتعلق بسوق العمل قال الرزاز خلال اجتماع في غرفة تجارة الأردن لا يمكن الاستمرار الى الابد بالاتكال على العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية، وأشار أن الحكومة تدرك الخلل في قانون المالكين والمستأجرين وسوف نعمل على معالجة الخلل.