 وطنا نيوز -الأحد.. طقس حار نسبياً
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الأحد.. طقس حار نسبياً
التاريخ : 25-08-2019 10:17:07 المشاهدات: 1210

وطنا اليوم-عمان:تميل درجات الحرارة، الأحد، الى الانخفاض قليلاً مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.

ويسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

ويتوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس ليلا مُعتدلاً ورطباً بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.


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