الرئيسية | محليات الغرايبة يبرر فرض ضريبة (16%) على إعلانات فيسبوك وجوجل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ان الحكومة تدرس فرض ضريبة مبيعات بحسب القانون على اعلانات فيسبوك وجوجل، مشيرا الى ان هذه الشركات تستفيد من البنية التحتية للانترنت في المملكة والتي استثمرت فيها الشركات مئات الملايين دون مقابل، كما ان الشركات المحلية تقوم بدفع ما عليها من التزامات ضريبية للحكومة متوقعا أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا .



واشار الى ان كل وسائل الاعلانات من صحف ورقية ومواقع الكترونية تدفع ضريبة مبيعات بقيمة 16%، فمن الاولى ان يتم التعامل مع الجميع بعدالة، مؤكدا ان هذه الضريبة لن يكون لها أثر على المواطن بأي شكل من الاشكال، وقد يؤثر على الميزانية المرصودة من قبل المعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

و بين ان من مسببات فرض ضرائب على جوجل وفيسبوك في الأردن، ان هناك الكثير من شركات الاعلانات المحلية قد تأثرت سلبا لهذا السبب واستغنت عن العمالة الاردنية لديها وبعضها اغلق بسبب اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

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