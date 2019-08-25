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الغرايبة يبرر فرض ضريبة (16%) على إعلانات فيسبوك وجوجل
وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ان الحكومة تدرس فرض ضريبة مبيعات بحسب القانون على اعلانات فيسبوك وجوجل، مشيرا الى ان هذه الشركات تستفيد من البنية التحتية للانترنت في المملكة والتي استثمرت فيها الشركات مئات الملايين دون مقابل، كما ان الشركات المحلية تقوم بدفع ما عليها من التزامات ضريبية للحكومة متوقعا أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا .
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