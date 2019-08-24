وطنا اليوم ـ عمان

أنهت وزارة التّربية والتّعليم ومؤسّسة إنجاز، اخيرا دورة عمل تدريبيّة تحت عنوان "تدريب مدربي منهاج الثّقافة الماليّة" للصف الحادي عشر.



وهدفت الدورة التي استمرت أربعة ايام الى إعداد المشرفين وتمكينهم ليكونوا قادرين على تدريب المعلمين على محتوى منهاج الثّقافة الماليّة ورفدهم بأساليب التّعلم النّشط والاستراتيجيات اللّازمة لتدريس المنهاج.



وقال مدير إدارة الإشراف والتّدريب التّربوي في وزارة التّربية والتّعليم الدّكتور سامي المحاسيس، إنّ الشّراكة بين الوزارة والبنك المركزي ومؤسّسة إنجاز في تنفيذ برنامج التدريب لمعلمي الثقافة المالية، جاءت بهدف إثراء معارف الطّلبة وإكسابهم المعرفة اللّازمة لمواكبة متطلبات العصر في مجال الثّقافة الماليّة.



وبين أن مبحث الثّقافة الماليّة للصّف الحادي عشر بطبعته الجديدة سيدرس لأول مرّة في العام الدراسي الحالي للطلبة الذين تلقوا منهاج الثّقافة الماليّة سابقًا من الصّف السّابع وحتى العاشر الأساسي، مؤكدا أهمية تدريب المعلمين على المنهاج الجديد لنقلها بدورهم لزملائهم من المعلمين في الميدان.

من جانبه، قال مدير إدارة البحث والتّطوير في مؤسّسة إنجاز الدكتور مراد عوض إن الشّراكة القائمة بين البنك المركزي الأردني ووزارة التّربية والتّعليم ومؤسّسة إنجاز لتنفيذ مشروع التّعليم المالي في المدارس، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنيّة للاشتمال المالي والتي أطلقها البنك المركزي بهدف نشر الثّقافة الماليّة في المجتمع بشكل عام والقطاع التّعليمي بشكل خاص.

وبين الدّكتور مراد أن التّدريب استهدف جميع مشرفي منهاج الثّقافة الماليّة للصّف الحادي عشر في وزارة التّربية والتّعليم والثّقافة العسكرية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتدريب المشرفين والمعلمين على مناهج الوزارة الجديدة والمُطوّرة.



وأضاف أن الشّراكة التي تجمع وزارة التّربية والتّعليم والبنك المركزيّ الأردنيّ ومؤسّسة إنجاز، جاءت بناء على نتائج دراسة مسحيّة على مستوى المجتمع الأردني بجميع شرائحه وقطاعاته والتي أظهرت الحاجة الماسّة لوجود استراتيجية وطنيّة للاشتمال المالي تهدف إلى نشر الوعي بالمنتجات والخدمات الماليّة وتعزيز استخدامها بالشّكل الأمثل والآمن، اضافة الى تعزيز العادات الذكيّة لدى الأفراد لإدارة ممتلكاتهم الشخصية والادخار واتخاذ القرارات الماليّة السليمة.