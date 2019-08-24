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التربية :"الثقافة المالية" مساق يدرس لأول مرة للصف الحادي عشر
وطنا اليوم ـ عمان
أنهت وزارة التّربية والتّعليم ومؤسّسة إنجاز، اخيرا دورة عمل تدريبيّة تحت عنوان "تدريب مدربي منهاج الثّقافة الماليّة" للصف الحادي عشر.
من جانبه، قال مدير إدارة البحث والتّطوير في مؤسّسة إنجاز الدكتور مراد عوض إن الشّراكة القائمة بين البنك المركزي الأردني ووزارة التّربية والتّعليم ومؤسّسة إنجاز لتنفيذ مشروع التّعليم المالي في المدارس، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنيّة للاشتمال المالي والتي أطلقها البنك المركزي بهدف نشر الثّقافة الماليّة في المجتمع بشكل عام والقطاع التّعليمي بشكل خاص.
وبين الدّكتور مراد أن التّدريب استهدف جميع مشرفي منهاج الثّقافة الماليّة للصّف الحادي عشر في وزارة التّربية والتّعليم والثّقافة العسكرية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتدريب المشرفين والمعلمين على مناهج الوزارة الجديدة والمُطوّرة.
وأضاف أن الشّراكة التي تجمع وزارة التّربية والتّعليم والبنك المركزيّ الأردنيّ ومؤسّسة إنجاز، جاءت بناء على نتائج دراسة مسحيّة على مستوى المجتمع الأردني بجميع شرائحه وقطاعاته والتي أظهرت الحاجة الماسّة لوجود استراتيجية وطنيّة للاشتمال المالي تهدف إلى نشر الوعي بالمنتجات والخدمات الماليّة وتعزيز استخدامها بالشّكل الأمثل والآمن، اضافة الى تعزيز العادات الذكيّة لدى الأفراد لإدارة ممتلكاتهم الشخصية والادخار واتخاذ القرارات الماليّة السليمة.
يُذكر أن منهاج الثّقافة الماليّة بدأ تنفيذه في جميع مدارس المملكة في العام الدراسي 2015 / 2016 وسيتم العام الحالي 2019 / 2020 تدريس المنهاج في المدارس للصّفوف من السّابع وحتى الثّاني عشر.
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