مصدر أمني: لا سياح أو أدلاء سياحيون على متن حافلة إقليم البترا

وطنا اليوم ـ عمان

نفى مصدر أمني تواجد أي من السياح أو الأدلاء السياحيين على متن المركبة (الحافلة) التابعة لمفوضية سلطة إقليم البترا التي تعرضت صباح اليوم السبت لإطلاق عيارات نارية .

وكان عدد من المواقع الإخبارية تحدثت عن وجود أدلاء سياحيين على متن الحافلة. ورجح المصدر ان يكون اطلاق العيارات النارية جاء نتيجة لخلافات بين اشخاص في المنطقة .

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام صرح ظهر اليوم السبت ان بلاغا ورد بتعرض مركبة (حافلة) خالية من الركاب تابعة لمفوضية سلطة اقليم البترا لإطلاق عيارات نارية من شخص مجهول .