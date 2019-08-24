المجلس الطبي يعتمد مستشفى المقاصد لتدريب أطباء الامتياز

وطنا اليوم ـ عمان

وافق المجلس الطبي الأردني، بقراره رقم ٦٩ لعام ٢٠١٩ على إعتماد مستشفى المقاصد الخيرية، لتدريب أطباء الامتياز. وقال مدير عام مستشفى المقاصد الدكتور علي السعد، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على تطور المستشفى وتجهيزه من حيث الكوادر والاجهزة والمعدات، وتطبيقه لمعايير الإعتمادية والجودة. وبين السعد، أنه سيتم رفد المستشفى بخمسة أطباء امتياز في كل عام للتدريب، مشددا على بذل المستشفى كامل طاقته من خلال كوادره لتدريب الأطباء، بكل كفاءة واقتدار، تطبيقا لهذا القرار.

واضاف السعد، انه تم قبول اول اطباء امتياز بالمستشفى، وسيتم المباشرة بتدريبهم اعتبارا من تاريخ ١/٩/٢٠١٩ متمنيا لهم التوفيق، والنجاح بامتحان المزاولة (الامتياز). وشكر د. السعد، امين عام المجلس الطبي الاردني الدكتور محمد العبداللات، وجميع اعضاء المجلس الطبي برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر على هذا القرار الذي يعكس ثقتهم بالمستشفى، ويوفر اماكن مناسبة لتدريب اطباء الامتياز اضافة للمستشفيات المعتمدة سواء بوزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعات والقطاع الخاص.