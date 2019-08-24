بالصور .. الأمن يمنع انضمام مشاركين من عمان باعتصام عند خط الغاز في اربد

وطنا اليوم ـ عمان

منعت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، وفدا قادما من عمان إلى إربد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية عند خط الغاز في الشمال احتجاجاً على اتفاقية الغاز مع "اسرائيل"، مما دعا عدداً منهم إلى الاعتصام عند الحاجز الأمني المقام بالقرب من سيل جرش.

وكان قد حاجزان أمنيّان المجموعة القادمة من عمان إلى إربد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة عند خط الغاز من الحركة، حيث انهم موقوفون عند جامعة فيلادلفيا حتى اللحظة بانتظار التطورات، وبذات السياق.

وقامت الأجهزة الامنيّة بأمر من محافظ إربد بإزالة الخيمة الخاصة بالاعتصام عند أحد مواقع أنبوب الغاز في الشمال، والطلب من الوفد العودة، بينما يرفض الوفد ويصرّ على المتابعة للوصول إلى موقع الاعتصام.

وكانت قد أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الثلاثاء الماضي، عن عقد وقفة احتجاجية يوم السبت الموافق 24- 8- 2019، عند أحد مواقع إنشاء أنبوب الغاز شمال الأردن، أمام سايبر سيتي جنوب غرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأوتوستراد المؤدّي إلى الرّمثا.