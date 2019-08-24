بالصور...الدفاع المدني يشيع جثمان شهيد الواجب الوكيل السرحان بمحافظة المفرق

وطنا اليوم ـ عمان

شيع الآلاف بعد صلاة ظهر اليوم شهيد الواجب الوكيل منور عواد السرحان إلى مثواه الأخير في بلدة سميا السرحان بمحافظة المفرق ، والذي لاقا وجه ربه اثر حادث سير مؤسف خلال تعامله مع احد الحوادث ضمن منطقة الاختصاص .

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الدفاع المدني ملفوفا بالعلم الأردني وورى الثرى في مقبرة سميا السرحان بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

من جهتهم عبر ذوي الشهيد وعشيرته عن اعتزازهم وافتخارهم بنيل ابنهم شرف الشهادة مؤكدين أنهم جميعاً مشاريع شهادة في سبيل الوطن وقيادته المظفرة .