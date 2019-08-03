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سلطة العقبة :تصوير الامور على غير حقيقتها ضرب في خاصرة الوطن
وطنا اليوم ـ عمان
رد الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د.عبد المهدي القطامين على من تداول موضوع اغراق الطائرة وكلفتها المالية واعتبار ذلك بطرا ليس له من داع. مبينا انه وتوضيحا للحقيقة فأن ثمن شراء الطائرة لا يعادل ثمن شراء سيارة ٨٧ الف دينار قيمة الشراء ...
واغراق الطائرة في الخليج من شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة وهي رياضة يقصدها الاف من مختلف دول العالم وياتون للعقبة لهذه الغاية.
وبحسبة بسيطة فان السائح الغطاس ينفق في العقبة ما يقارب الف دينار للرحلة الواحدة تتوزع هذه الانفاقات على الفنادق ووسائط النقل ومراكز الغوص والمطاعم وغيره ولمزيد من الايضاح فان الاقبال على الغوص في العقبة خلال العام الماضي زادت نسبته ١٥بالمائة عن العام الذي سبقه ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة العام الحالي بما يتجاوز ٢٥ بالمائة عن العام الماضي بمعنى ان ثمن الطائرة سيتم استرداده خلال عام وهي اعلى نسبة عائد على الاستثمار يمكن ان تحقق من اي نشاط استثماري. اجزم ان البكاء على الاطلال وتصوير الامور على غير حقيقتها هو ضرب في خاصرة الوطن ولي لعنق الحقيقة ولا يمكن ان ننشط الاستثمار ونشجع السياحة دون انفاقات فعلية لتطوير القطاع .
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