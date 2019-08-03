سلطة العقبة :تصوير الامور على غير حقيقتها ضرب في خاصرة الوطن

وطنا اليوم ـ عمان

رد الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د.عبد المهدي القطامين على من تداول موضوع اغراق الطائرة وكلفتها المالية واعتبار ذلك بطرا ليس له من داع. مبينا انه وتوضيحا للحقيقة فأن ثمن شراء الطائرة لا يعادل ثمن شراء سيارة ٨٧ الف دينار قيمة الشراء ...

واغراق الطائرة في الخليج من شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة وهي رياضة يقصدها الاف من مختلف دول العالم وياتون للعقبة لهذه الغاية.