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المناصير يفوز بمنصب نائب امين عمان
وطنا اليوم- فاز مخلد المناصير بمنصب نائب امين عمان في انتخابات جرت اليوم على منافسه حازم النعيمات حيث حصل المناصير على 20 صوت مقابل 16 للنعيمات ويذكر ان النعيمات قد توجه بجاهة كبيرة ليلة امس لاقناع المرشع محمد القيسي بالتنازل له وعدم خوض الانتخابات.
المناصير فاز بعضزية مجلس امانة عمان لاول مرة قبل سنتين ويرأس اللجنة المحلية لمنطقة مرج الحمام
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