المصفاة تبدأ حملة ترويجية لتصاميم عبواتها الجديدة وعلامتها التجارية وتبدأ بانتاج زيوت الهايبرد

عبوات ونظام أختام جديدين لزيوت جوبترول تمنع التقليد والتلاعب

العلاوين: زيوت جوبترول تستحوذ على 50% من السوق المحليّة وتصدر إلى 4 دول

العبوات الجديدة أكثر جاذبية وبأختام مميزة وحديثة لتتلاءم مع مستوى الاستهلاك

مختبر زيوت جوبترول مجهز بأحدث الأجهزة ومعتمد لخدمة الفحص لجميع الجهات

الناطق الاعلامي يرافق الصحافيين للاطلاع على التقنيات المتبعة في تصنيع الزيوت

الشركة تتعامل مع 50 موزعا لزيوت جوبترول في المملكة.. وبدأت بإنتاج "زيوت هايبرد"

وطنا اليوم-أعلن الرئيس التنفيذيّ لشركة مصفاة البترول الأردنيّة المهندس عبد الكريم العلاوين عن طرح الشركة لعبوات بتصاميم جديدة ومسجلة كعلامة تجارية خاصة بزيوت جوبترول في وزارة الصناعة والتجارة لضمان عدم التقليد أو الغش وحفظ حقوق جوبترول ومستخدميها.

وقال العلاوين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت، ان التصاميم الجديدة يرافقها نظام أختام جديد يشكل حماية ضد التقليد والتلاعب مما يضمن حماية المعدات والأليات والمركبات التي يمتلكها المواطنون جراء تقليد علامة زيوت جوبترول.

وحول سبب إطلاق تصاميم جديدة، أوضح أن التصاميم الجديدة جاءت نتيجة الدور القيادي لشركة مصفاة البترول الأردنيّة في صناعة الزيوت المعدنيّة منذ عهود وكونها رائدة في مجالها ومنفردة بجودة منتجاتها تكررت محاولات كثيرة لتقليد زيوت جوبترول بشكلها ومضمونها وبمسميات قريبة أو عبوات مشابهه.

وأكد أن لدى شركة مصفاة البترول الأردنية تطلع دائمٌ للتطور والتجديد، معتبرا العبوات الجديدة أكثر جاذبية وبأختام مميزة وحديثة لتتلاءم مع مستوى استهلاك الزبائن ولحفظ حقوقهم.

وكشف المهندس العلاوين على أن حصة زيوت جوبترول في السوق المحلية تصل الى 50 بالمئة، في حين أن زيوت تحافظ على نسبة مبيعاتها كل عام محققة الأهداف الاستراتيجية التي يتم وضعها، مضيفاً ان الشركة تتعامل مع 50 موزعا في المملكة تغطي كافة محافظات المملكة.

ونوه الى ان الشركة تنتج "زيوت هايبرد"، حيث بدأت بتوزيعها منذ مطلع العام الجاري.

ونوه الى أنه يتم تصدير زيوت جوبترول لكل من العراق وتشاد بشكل مستمر وتم حديثاً فتح أسواق لها في كُلّ من: فلسطين وجورجيا، مؤكدا ان زيوت جوبترول تتطلع جوبترول إلى مختلف دول العالم بجودتها ومنافستها لكبرى الشركات ولأفضل أنواع الزيوت المعدنية.

وشدد على أن شركة مصفاة البترول الأردنية تحرص على أن تتعامل زيوت جوبترول مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للمحسنات والإضافات اللازمة لتصنيع زيوتها وتستخدم زيوت أساس بكر 100 بالمئة عالية الجودة من أفضل المصادر العالمية لتضمن تقديم أفضل جودة للمستهلك، مضيفا ان أكبر الشركات في الأردن تتعامل مع زيوت جوبترول ويعتبر ذلك دليلا على جودة الزيوت وتنوعها لتحقق كل متطلبات الزبائن وتطلعاتهم.

وبيّن أن مواصفات الزيوت المعدنية تستند إلى المواصفات القياسيّة الأردنيّة ومواصفات معهد البترول الأمريكي (API , American Petroleum Institute) ومواصفات جمعيـة مهندسـي السيارات (SAE, Society of Automotive Engineers) والمواصفات الأوروبية (ACEA) والمواصفات الخاصة بمصنعي الآليات (OEM) ومواصفات الجيش الأمريكي (Military Standards) حيث تفوق مواصفات زيوت جوبترول جميع المواصفات المذكورة، وتخضع جميع هذه الزيوت إلى مراقبة الجودة في مختبرات حديثة ومتخصصة حاصلة على الاعتماد الدولي حسب متطلبات مواصفة الأيزو 17025:2005.

وقال المهندس العلاوين أن مصنع زيوت جوبترول حاصل على شهادةISO 9001-2015 ويأتي هذا الإنجاز عقب قيام جوبترول بتطبيق معايير الجودة العالمية واكتسابها مفهوم الحد من المخاطر مما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت له جوبترول سواء في مجال الإنتاج والتغليف، أو التسويق، ويعد ذلك فخراً للصناعة الأردنية وحافزاً قوياً للانطلاق للأسواق الخارجية والاستمرار بالارتقاء بمستوى أدائها وتحسين خدماتها وتأكيد التزامها بالمواصفات والمقاييس العالمية.

ونوه إلى أن زيوت جوبترول حاصلة على مجموعة من شهادات الاعتماد من كبرى صانعي الآليات الأصليين مثل: شهادة اعتماد من شركة مرسيدس بنز لاستعمال زيت آيلة سنثاتيك عيار 10W/40 وزيت سوبر ديزل 16 عيار 15W/40 وزيت سوبر ديزل سنثاتيك عيار 10W/40 وزيت اكسترا سنثاتيك عيار 5W/30 في محركاتها، بالإضافة لتجديد حصولها على شهادة علامة الجودة الأردنية لمجموعة من زيوت المحركات، وحصولها على شهادة من شركة MAN وشركة مرسيدس بنز العالميتين لاستخدام زيت سوبر ديزل سنثاتيك عيار 10ش/40 في محركاتها.

الى ذلك، قال العلاوين أن مختبر الزيوت المعدنية مجهز بأحدث الأجهزة بالإضافة لكادر ذي خبرة عالية بالحصول على الاعتماد الدولي حسب متطلبات مواصفة (ISO 17025: 2005) منذ 18/2/2018، حيث اصبح المختبر معتمداً كطرف ثالث قادر على تقديم خدمة الفحص لجميع الجهات الأخرى.

وزاد ان مختبر الزيوت المعدنية حاصل على العديد من شهادات امتياز (Certificates of Excellence) عن مشاركته ببرامج الدراسات البينية مع مختبرات عالمية عن فحص عينات زيوت محركات (جديدة ومستعملة)، وزيوت أساس، وزيوت تروس، وزيوت هيدروليكية.

ويشار إلى أن مصنع الزيوت المعدنية تأسس عام 1977 تحت اسم العلامة التجارية (جوبترول) بامتياز من شركة شل العالمية وبطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويا حيث يتم انتاج حوالي 100 نوع من مختلف أنواع الزيوت المعدنية بمختلف استخداماتها: مثل زيوت محركات البنزين والديزل، والآلات الصناعية، وحديثاً تم انتاج زيوت سيارات الهايبرد (الهجينة) وهي زيوت تركيبية (Synthetic) بالكامل وتحت الاسم التجاري HYBR وبعض أنواع الزيوت الأخرى لمختلف الاستخدامات.

وعلى ذات الصعيد، نظمت الشركة جولة للصحافيين رافقهم فيها الناطق الاعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة على مصنع زيوت جوبترول في موقعها بالزرقاء، حيث اطلع المشاركين على التقنيات المتبعة والمستخدمة في تصنيع زيوت جوبترول.