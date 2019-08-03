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مدارس خاصة تنتهك حقوق تامينية للمعلمات والضمان الاجتماعي يتابع
وطنا اليوم-قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى من العاملين في المدارس الخاصة ولا سيّما المعلمات تتعلق بانتهاكات على حقوقهن التأمينية بالضمان الاجتماعي سواء بالراتب أو مدة العقد أو الاشتراك بالضمان.
وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة لا تزال توقف راتب المعلمة أثناء الإجازة الصيفية، وبالتالي إيقاف اشتراكها بالضمان طيلة مدة هذه الإجازة، مما يؤثر سلباً على حقوق المعلمات، ولا سيّما حق المعلمة في الحصول على بدل إجازة أمومة من مؤسسة الضمان وفقاً لتأمين الأمومة وبما يعادل راتبها المشتركة على أساسه بالضمان وعن كامل مدة إجازة الأمومة البالغة عشرة أسابيع بموجب قانون العمل، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تقع فيها الولادة أثناء فترة الإجازة الصيفية التي تم وقف راتبها واشتراكها بالضمان خلالها مما يُفقد المعلمة حقها في بدل إجازة الأمومة الذي يُدفع لها مباشرة من مؤسسة الضمان، حيث يشترط قانون الضمان لحصول المؤمن عليها على بدل إجازة الأمومة أن تكون مشتركة في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة.
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