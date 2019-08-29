الرئيسية | محليات نتائج التكميلية الخميس

وطنا اليوم ـ عمان توقعت مصادر مطلعة، اعلان نتائج الدورة التكميلية لاختبارات الثانوية العامة لسنة 2019 يوم الخميس المقبل بعد الانتهاء من تصحيح كافة المباحث والدخول في مرحلة التدقيق والمطابقة وادخال البيانات.



وستعلن النتائج، من خلال الموقع الإلكتروني ولن يتم عقد مؤتمر صحفي لذلك.



من جانب آخر، تستعد الوزارة لنشر أرقام تحليلية للدورة التكميلية توضح فيها أعداد المتقدمين لكل الفروع وعدد المباحث التي تقدم لها الطلبة بداية الأسبوع المقبل.



واختتمت الدورة التكميلية في الثامن من شهر آب وقدرت الوزارة نسبة المتقدمين لها بـ 20 % من نسبة المتقدمين.



يشار الى ان لجان مختصة تدرس حاليا كافة مفاصل التغذية الراجعة عن امتحان الثانوية العامة بكل تفاصيلها بما فيها الدورة التكميلية، ومن المتوقع إعادة النظر في الحقول والمواد الاختيارية بناء على الملاحظات الواردة من الميدان.



ويتقدم الطلبة المستكملون او المتقدمون للدورة التكميلية لرفع معدلاتهم إلى التنافس عن طريق دائرة القبول الموحد والذي ستحدده وزارة التعليم العالي في حينه.

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