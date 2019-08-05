الرئيسية | محليات بالصور .. الدفاع المدني يواصل البحث عن غريق داخل سد الملك طلال



وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو أنه لازالت فرق الغطس والإنقاذ في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من بعض المديريات الميدانية تقوم بعمليات بحث وتفتيش عن شخص غرق داخل سد الملك طلال أثناء رحلة تنزهيه برفقة أصدقائه .

وأضاف المقدم العمرو أن فرق والغطس والإنقاذ تقوم بعمليات التمشيط منذ لحظة ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني يوم عصر أمس من خلال (30) غطاس ولازالت عمليات البحث مستمرة .













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر