 وطنا نيوز -مصدر رسمي ينفي صحة إشاعات عن وفاة مواطن بغاز مسيل للدموع بالرمثا
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مصدر رسمي ينفي صحة إشاعات عن وفاة مواطن بغاز مسيل للدموع بالرمثا
التاريخ : 24-08-2019 11:26:15 المشاهدات: 838

وطنا اليوم ـ الرمثا

أكد مصدر رسمي عدم صحة الأخبار التي يتم تداولها عن حدوث حالة وفاة بالغاز المسيل للدموع خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع سلوكيات أقدم عليها بعض الأشخاص في مدينة الرمثا.

ونفى المصدر صحة مثل هذه الإشاعات التي يسعى البعض لتداولها وتناقلها، وتضخيم صورة حدث لا يتجاوز تصرفات فردية تعامل معها أفراد الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون.
ودعا المصدر الرسمي المواطنين إلى تحري الدقة وعدم تناقل أخبار ليست ذات مصادر موثوقة يهدف البعض من وراءها للإساءة للمواطنين ورجال الأمن على حد سواء.

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