وطنا نيوز -"العمل": 146 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين

الرئيسية | محليات "العمل": 146 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين

وطنا اليوم ـ عمان :قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، إن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ حالياً حوالي 146 ألف تصريح عمل، في العديد من القطاعات، خاصة الزراعة والإنشاءات.



وأضاف الخطيب إن إقبال السوريين على تصاريح العمل بارتفاع نتيجة للحوافز الممنوحة لهم وسعيهم للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف المساعدات الدولية عن العديد منهم وتخفيضها لآخرين.



وتابع أن الحكومة تولي العمالة السورية جل الرعاية والاهتمام من خلال منحهم التسهيلات الممكنة وتوجيههم للعمل في القطاعات المتاحة.



وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين في الأردن كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، وأن تصاريح العمل حتى نهاية العام الحالي مجانية.



وأضافت أن الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن عام 2016، بإعفاء اللاجئين السوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب، وهذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم أعمالهم، الأمر الذي نتج عنه إصدار تصريحات عمل بعشرات الآلاف للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء.



وحسب تقارير أممية، فإن من بين نحو 660 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر بأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون.

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