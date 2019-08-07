الرئيسية | محليات جاهة لانسحاب القيسي من انتخابات نائب امين عمان

وطنا اليوم-عمان:استقبل المرشح لانتخابات نائب امين عمان محمد رسمي القيسي المرشح الآخر حازم النعيمات و الجاهة المرافقة لبحث انسحاب القيسي لصالح النعيمات في انتخابات نائب امين عمان. وتعهد النعيمات للقيسي بان تكون الدورة القادمة له في حال حالفهم النجاح، وان لا يرشح نفسه للدورة المقبلة وان يسخر امكانياته لدعمه. ورد عليه القيسي بانه يتنازل لاخيه حازم لهذه الدورة.

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