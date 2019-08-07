وأخيراَ .. بناء جديد لمدرسة المنسف بلواء ذيبان

وطنا اليوم-عمان: اكدت وزارة التربية والتعليم ، أن البناء الجديد لمدرسة المنسف الاساسية المختلطة في لواء ذيبان قيد الانشاء وفق ما هو مخطط له.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير البيئة المدرسية المناسبة للطلبة بالمدارس في جميع مناطق المملكة، مبينة أن المبنى الجديد لمدرسة المنسف يقام بالقرب من المبنى الحالي "المستأجر" .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت في العام الماضي عن استئجار مبنى بديل للمبنى الحالي ونقل الطلبة اليه لحين استكمال البناء الجديد إلا انه لم يتقدم وفق الاعلان الا مالك بناء واحد فقط تم إيقاف عملية استئجاره في حينه بناء على رغبة الأهالي لبعده عن سكان منطقة الخالدية التي ترفد المدرسة بالطلبة اضافة لمنطقة المنسف.