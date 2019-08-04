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المياه والديسي تنفيان فبركة المستحقات المالية
وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الديسي (ديواكو) ما اوردته احدى المواقع الاخبارية بان سببب وقف ضخ الديسي هو مستحقات مالية للشركة مؤكدين ان هذا عار عن الصحة ولا اساس له وان الاعتداء مؤخرا على ناقل الديسي هو سبب وقف الضخ لاجراء اصلاح الخط وبشكل عاجل.
من ناحيته اكد مساعد امين عام سلطة المياه الناطق الاعلامي عمر سلامة ما اكدته شركة مياه الديسي نافيا التوقف بسبب مستحقات مالية وان الوزارة/ سلطة المياه تسدد التزاماتها تجاه الشركة في موعدها واخرها دفعة بقيمة (8,7) مليون دينار بتاريخ 8/16 .
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