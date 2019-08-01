موجة الحر تدفع أطفالاَ للسباحة في بركة مطار الملكة علياء

وطنا اليوم-عمان:دفعت موجة الحر التي تؤثر على المملكة، بعض المواطنين إلى الترفيه وتبريد أنفسهم داخل " نافورة" مطار الملكة علياء.

وأظهرت مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أطفال يلهون داخل نافورة المطار.

من جهتها أكدت مصادر من مطار الملكة علياء الدولي صحة الفيديو المتداول، وقالت إنها تفاجات صباح الجمعة بمجموعة من الأطفال يسبحون في بركة نافورة المطار.

واضافت ذات المصادر أنها عملت على اخراج الأطفال، خوفا على صحتهم وسلامتهم.