 وطنا نيوز -الملك يهنئ البرهان بتوليه رئاسة المجلس السيادي بالسودان
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الملك يهنئ البرهان بتوليه رئاسة المجلس السيادي بالسودان
التاريخ : 23-08-2019 04:46:33 المشاهدات: 1521

وطنا اليوم-عمان: بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة توليه رئاسة المجلس السيادي بجمهورية السودان الشقيقة.

وأكد جلالة الملك، في البرقية، الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، ووقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

وعبر جلالته عن تمنياته للفريق أول ركن البرهان بالتوفيق في مهامه، وللشعب السوداني الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.


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