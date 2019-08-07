تسريب معلومات خطيرة جداَ عن سبب ايقاف الضخ من مياه الديسي

وطنا اليوم-عمان: لم يكن مصدر داخل وزارة المياه والري / سلطة المياه متفقاً مع بيان الوزارة حول ايقاف الضخ من مياه الديسي، الذي أعلنته الوزارة أمس.

المصدر قال : إن سبب إيقاف الضخ من خط ناقل مياه الديسي أن "الحكومة لم تدفع للشركة التركية جاما مشغل المشروع منذ اربعة اشهر حيث تطالب بـ ٣٢ مليون دينار".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لحساسية الموضوع، أن "الشركة التركية قامت بايقاف الضخ حتى تضغط على الحكومة لدفع المبلغ".

المصدر قال إن الشركة التركية أنذرت الحكومة 48 ساعة لدفع المبلغ وإلا ستضطر لقطع المياه، ما دعا الحكومة الى اصدر بيانها حول وجود اعتداء سيوقف الضخ لحين توفير المبلغ ومن ثم اعادة الضخ".

وكانت وزارة المياه والري / سلطة المياه أعلنت ان اعتداءً وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر سيؤدي الى ايقاف الضخ من هذا المصدر الرئيسي الهام اعتبارا من صباح يوم الاحد القادم الموافق 25/8 ولغاية مساء يوم الخميس 29/8 حيث ستتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بهذا التوقف الطارىء بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي.

واوضحت ان اعتداءً وقع على احدى الهويات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر تسببت بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) 8 انش البالغ ضغطها (12بار) وبشكل غريب من قبل مجهولين مما ادى الى تسرب نحو (100 م3/ساعة) وقد تزداد الكمية تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات مما يوجب الوزارة/ سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط .

المصدر شدد على أن الهويات "لو قمت بازاحتها من مكانها لا توقف مشروعاً بالاضافة إلى أن عليها بلاطة وزن ا طن اضافة ايضا إلى ان الخط مراقب على مدار الساعة بدوريات من السلطة والشركة والبادية".