إطلاق تطبيق إلكتروني لـ باص عمّان الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل عن إطلاق تطبيق إلكتروني لـ" باص عمّان" في أيلول / سبتمبر المقبل؛ لربط 135 حافلة، بهدف إتاحة المجال لتتبع الحافلات أثناء عملها.

الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للنقل حمزة الحاج حسن قال امس الخميس إن التطبيق سيكون متاحا على الأجهزة التي تعمل بنظامي (آندرويد وأبل).

تترواح تعرفة استخدام حافلات "باص عمّان"، التي بدأ تطبيقها في آب/أغسطس ، بين 30 إلى 65 قرشا.

وبين الحاج حسن أن التطبيق يشمل مزايا عديدة للمستخدم منها: "تتبع الحافلة خلال سيرها لمعرفة موعد وصولها ومعرفة الطريق الأفضل للوصول وخارطة مسار الحافلات، إضافة إلى إمكانية شحن بطاقات الباص وغير ذلك".

"التطبيق سيكون متاحا لتحميله عند إطلاقه الشهر المقبل" وفق الحاج حسن.

أمين عمّان، يوسف الشواربة، أعلن في وقت سابق، أن 135 حافلة حديثة مجهزة ستبدأ العمل في العاصمة اعتبارا من 30 حزيران/يونيو، ضمن مسارات وترددات ثابتة، وهي مرحلة أولى في خطة لتشغيل 286 حافلة مع نهاية عام 2020.

وبين الحاج حسن أن الهدف من التطبيق هو تقديم خدمة فضلى لمستخدمي باصات عمّان؛ إذ يتمكن الشخص من معرفة موعد وصول الحافلة، وخط السير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للنقل: "جرى مؤخرا تفعيل خدمة الإنترنت المجانية حيث يمكن لمستخدمي الباصات الاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق إدخال الاسم، ورقم الهاتف لتلقي رسالة برمز التحقق لتمكن من استخدام الإنترنت".

"عند اختيار الشبكة، سيجد المستخدم حقلين لتعبئة اسمه ورقمه، لتصله رسالة تحتوي على كود التفعيل للمستخدم"بحسب الحاج حسن.

يهدف "باص عمّان" إلى تحسين النقل العام في العاصمة عمّان من خلال تسيير 135 حافلة عبر 24 مساراً في وسط عمّان،وفق الأمانة.