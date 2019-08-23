الرئيسية | محليات جمعية انتاج لوزير الاقتصاد الرقمي : هذا لم يحدث مطلقا

وطنا اليوم-عمان: قالت جمعية "انتاج" إنها تستغرب اعلان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة انه ناقش معها توجه الحكومة لفرض رسوم بدل خدمات جمركية. وقالت الجمعية: جمعية انتاج تستغرب اعلان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة خلال لقائه مع قناة المملكة انه ناقش مع جمعية "انتاج" توجه الحكومة لفرض رسوم بدل خدمات جمركية، الا ان هذا لم يحدث مطلقا ولم يناقش مع جمعية "انتاج" اي موضوع، في حين أن "انتاج" دائما تحرص على تشاركية حقيقية بين القطاعين الخاص والعام نحو تحقيق الأفضل للقطاع والتحول الرقمي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

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