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ابو رمان : د. شتيوي صاحب فكر ..وهذه ليست نهاية المطاف
وطنا اليوم-عمان: اشاد وزير الشباب وزير الثقافة د. محمد ابو رمان بالمسيرة العلمية والعملية التي قادها د. موسى شتيوي طيلة عمله مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية .
وبمناسبة انتهاء مهام عمله كتب الوزير ابو رمان رسالة قال فيها " الصديق العزيز الدكتور موسى شتيوي أنهى مهمته مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية بعد ثمانية أعوام من العمل الجاد المثمر في قيادة المركز ليصبح احد اهم مراكز الدراسات على مستوى الشرق الأوسط .
بالتاكيد وهو صاحب فكر وأكاديمي مرموق هذه ليست نهاية المطاف وعطاؤه لا ينقطع وان كنا خسرناه في مركز الدراسات فأنا متأكد اننا لن نفتقر الى جهوده البحثية ورؤيته السياسية الناضجة، فالباحث لا يعرف الاستراحة من مهماته البحثية والمعرفية.
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