ابو رمان : د. شتيوي صاحب فكر ..وهذه ليست نهاية المطاف

وطنا اليوم-عمان: اشاد وزير الشباب وزير الثقافة د. محمد ابو رمان بالمسيرة العلمية والعملية التي قادها د. موسى شتيوي طيلة عمله مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية .

وبمناسبة انتهاء مهام عمله كتب الوزير ابو رمان رسالة قال فيها " الصديق العزيز الدكتور موسى شتيوي أنهى مهمته مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية بعد ثمانية أعوام من العمل الجاد المثمر في قيادة المركز ليصبح احد اهم مراكز الدراسات على مستوى الشرق الأوسط .