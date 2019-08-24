الرئيسية | محليات قريباَ .. ادخال اكثر من كروز دخان للأردن جناية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ ١٩ /٨ /٢٠١٩ ، الموافقة على تويات اللجنة المشكلة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مركز حدود جابر .

حيث وضعت الحكومة عددا من الاجراءات اللازمة للحد من تهريب الدخان تمثلت في العمل على منع دخول اكثر من "كروز دخان " مع كل مسافر في مركز حدود جابر وباقي المراكز الجمركية .

كما فرضت الحكومة رقابة بين الحدين ،ومشاركة الجمارك والاجهزة الامنية في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول المنطقة الجمركية واعتبار اي كمية دخان تزيد على الكروز للمسافر تهريبا وتطبق عليه الاجراءات القانونية بما فيها حجز السيارات .

هذا وقد طالب رئيس الوزراء من وزير الداخلية والمالية بالاسراع في اصدار التعديلات القانونية لاعتبار تهريب المواد قضية جنائية وليست جنحة .

















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر