فرق ميدانية للتأكد من استعداد المدارس لاستقبال الطلبة

وطنا اليوم-عمان:كلفت وزارة التربية والتعليم فرقاً ميدانية من المركز والميدان لزيارة المدارس والاطلاع على واقعها وتلبية احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

وكانت الوزارة شكلت في وقت مبكر غرف عمليات في المركز والميدان لمتابعة جاهزية واستعدادات المدارس وملاءمتها لبدء العام الدراسي، من حيث تعبئة شواغر الكوادر البشرية وتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير المقاعد والكتب المدرسية والأثاث ومستلزمات العملية التعليمية الأخرى.

كما طلبت الوزارة في تعميم وجهته لمديرياتها ومدارسها في الميدان، متابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث متابعة المقاولين وإنجاز أعمال عطاءات الصيانة في المدارس بالسرعة الممكنة، وبخاصة الأعمال الداخلية منها وعدم ترك أية أنقاض أو مواد تعيق سير العملية التربوية، كما طلبت من إدارات المدارس تفقد خزانات المياه وتنظيفها وإحكام إغلاقها واستبدال المحابس والحنفيات التالفة وعدم هدر المياه، وتفقد التمديدات الصحية وأغطية المناهل والحفر الامتصاصية والتأكد من صلاحية استعمال الوحدات الصحية والمرافق الأخرى وعمل الصيانة اللازمة لها.

وأكدت الوزارة أيضاً ضرورة تفقد البوابات الرئيسية والمداخل والأدراج الداخلية والخارجية والأرصفة والساحات وعمل الصيانة اللازمة لها، وتفقد الأبواب والشبابيك والتأكد من صلاحيتها، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واللوحات الرئيسية والفرعية والمفاتيح والأباريز وإصلاح أو استبدال التالف منها.

وتشمل الاستعدادات في المدارس كذلك التأكد من جاهزية مراوح التهوية السقفية وصلاحيتها للاستخدام وعمل الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى تنظيف أسطح المدارس وعدم وضع الأثاث التالف عليها.