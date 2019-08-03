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اعتداء بطريقة فنية محترفة يغرق 5 محافظات أردنية بالعطش
وطنا اليوم-عمان:فيما بدت ممارسات الاعتداءات على “عصب” خطوط المياه، واقعا مؤلما، خاصة عقب الاعتداء الأخير الذي سجل المرة الـ61 على منظومة خط مياه الديسي منذ بداية العام الحالي، فإن إعادة النظر بتغليظ التشريعات والعقوبات المتعلقة بتلك الممارسات تفرض تجديد طرحها.
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