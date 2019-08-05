المعلمين: ضغوطات لمنع لقائنا بالإعلاميين وسنعقده ولو بالشارع

وطنا اليوم-عمان: اوضحت نقابة المعلمين في بيان لها انه من المقرر أن يعقد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين يوم السبت 24-8-2019 في فندق جنيفا لقاء للاعلاميين للتعريف بالنقابة والإطلاع على آخر المستجدات ومد جسور التعاون مع المؤسسات الاعلامية.

واافت في البيان أن العقلية العرفية، لبعض الجهات تحاول جاهدة وضع المعوقات بهدف عرقلة اللقاء، والتشويش عليه، متناسين أن إرادة المعلمين لا يحول بينها وبين هدفها الا قدرة الله تعالى، وأن صوت المعلمين الهادر لن يسكته قرار جائر، وأن حقهم العادل سينتزعونه بوطنيتهم الصادقة وانتمائهم الحقيقي.