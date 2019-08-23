الرئيسية | محليات الجمارك تحدد كمية الدخان المسموح للمسافرين بإدخالها للأردن

وطنا اليوم-عمان:حددت الجمارك الأردنية كمية الدخان المسموح لكل مسافر قادم إلى الأردن عبر المراكز الحدودية بإدخالها. وأصدر مدير عام الجمارك الاردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة تعميما بالعمل على التقيد بقرار منع دخول أكثر من "كروز دخان" واحد مع كل مسافر قادم إلى المملكة في مركز حدود جابر وبقية المراكز الحدودية. وبحسب كتاب جاء التعميم بموجب قرار من مجلس الوزراء.













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