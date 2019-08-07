كفافي ينتصر لحملة الدكتوراه الأردنيين، وينهي أكذوبة الكفاءات غير الأردنية في التخصصات الإنسانية

وطنا نيوز: أتخذ رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور زيدان كفافي خطوة في غاية الأهمية بعد أن قرر احلال الأردنيين من حملة الدكتوراه أصحاب الكفاءات بدلاً من مدرسين وافدين تم إنهاء خدماتهم قبل مدة في كلية الإعلام.

وهذا القرار أثار حفيظة عميد الكلية السابق دون وجه حق أو مسوغ منطقي، واعترض على قرارات الرئيس التي هي توجهات وطنية عليا حث عليها جلالة الملك الحكومة دائماً؛ لتوفير فرص عمل للأردنيين كون التخصصات الإنسانية مليئة بالكفاءات الوطنية الأردنية.

علماً بأن القرار مرّ بمراحله المعتادة من مجالس الأقسام ومجلس الكلية.

مطلعون من داخل الكلية رأوا بإن غضب العميد جاء في سياق التغييرات التي اجراها رئيس الجامعة على عمادات الجامعة وضخ دماء جديدة ذات تجربة وخبرة.

قضية احلال العمالة الوطنية سنة حميدة تتبعها معظم الدول خصوصا عندما تتوفر كفاءات محلية مسلحة بالعلم تستطيع اخذ زمام المبادرة .

قرار الرئيس كفافي لاقى استحسان كبير في الاوساط الاكاديمية للتخفيف من حجم البطالة الكبير في صفوف حملة الدكتوراه.