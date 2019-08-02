لمركز الوطني يطلق دورة رفع الوعي بالمناهج الجديدة

وطنا اليوم-أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج دورته التدريبية الأولى لرفع الوعي بمنهجي الرياضيات والعلوم، ويشارك في الدورة التي تستمر يومين سبعون معلماً ومعلمة من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، ويقدمها خبراء تربويون من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تطوير معايير المناهج وتأليفها بالإضافة إلى مدربين من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.

وقد عبرت الدكتورة ربا البطاينة في كلمتها الافتتاحية عن سعادتها بعقد الدورة في المركز الوطني لتطوير المناهج الذي انطلق من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بهدف تطوير العملية التعليمية التعلمية.

وقدم كل من الأستاذ الدكتور عبدالله الخطايبة رئيس فريق العلوم والأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس فريق الرياضيات عرضاً مفصلاً للكتب المدرسية اشتمل على كتاب الطالب وكتاب التمارين بالإضافة إلى دليل المعلم والأقراص المدمجة لتوضيح المفاهيم العلمية، والتي تركز على مهارات عمليات العلم الأساسية المتكاملة وعادات العقل بالإضافة إلى التأكيد على طبيعة العلم الاستقصائية والبحثية.