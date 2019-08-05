 وطنا نيوز -المرصد الأردني يوضح حقيقة حدوث زلزال في العقبة
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المرصد الأردني يوضح حقيقة حدوث زلزال في العقبة
التاريخ : 22-08-2019 09:02:16 المشاهدات: 1182

وطنا اليوم-عمان:نفى مرصد الزلازل الأردني ان يكون قد سجل اليوم الخميس نشاطا زلزاليا في مناطق المملكة.

وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي ان محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل وعددها 18 محطة تتوزع على مختلف مناطق المملكة لم ترصد أي نشاط زلزالي في المملكة اليوم.

وكان قد ذكر موقع طقس العرب، أن زلزالا خفيفا بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر ضرب خليج العقبة، عصر الخميس.

وأضاف طقس العرب أن الزلزال يبعد مركزه 22كم عن جنوب غرب محافظة مقنا التابعة لمنطقة تبوك في السعودية.


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