 وطنا نيوز -الاحتلال يحتجز مواطنة أردنية .. والخارجية تتابع
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الاحتلال يحتجز مواطنة أردنية .. والخارجية تتابع
التاريخ : 22-08-2019 08:28:37 المشاهدات: 1258

وطنا اليوم-عمان:أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان موضوع احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي منذ اللحظة الاولى لاحتجازها من قبل سلطات الاحتلال اول امس.

وأشار القضاة أن القنصل الاردني في تل أبيب قام اليوم الخميس بزيارة المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وبين القضاة أن الوزارة ستواصل المتابعة مع سلطات الاحتلال للحصول على كافة التفاصيل والحيثيات وكذلك متابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هبه والعمل على الإفراج عنها.


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