تعرف على المناطق التي ستتأثر بتوقف ضخ مياه الديسي

وطنا اليوم-عمان:بينت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان معظم مناطق عمان والزرقاء والرصيفة ستتأثر بشكل مباشر بتوقف ضخ مياه الديسي بدءا من صباح الاحد وحتى مساء الخميس نتيجة توقف ادوار المياه وكذلك مناطق في محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق بشكل جزئي نتيجة توقف الضخ بمعدل (306) آلاف متر مكعب يومي من مياه الشرب المخصصة لتلك المناطق .

وبين مساعد امين عام سلطة المياه/ الناطق الاعلامي عمر سلامة ان التوقف سيؤثر بشكل مباشر على مناطق العاصمة التالية :

تلاع العلي ، الرابيه ، ام اذينه ، المدينه الرياضيه، الشميساني ، عرجان ، طارق ، طبربور ، عبدون ، الصويفيه ،دير غبار ، الكرسي ، البيادر ، ام السماق ، الجندويل ، عدن ، المناره ، الحرشه ، مرج الحمام ، الياسمين ، ناعور ، النصر ، الزهور ، ضاحية الحج حسن .

في حين ستتأثر في العاصمة ايضا بطريقة غير مباشره مناطق :

جبل الحسين ، مخيم الحسين ، النزهة ، نزال ، صالحية العابد ، ماركا ، التاج ، الهاشمي ، الاشرفية ،صويلح ، ابونصير ، الكماليه ، صافوط ، شفا بدران ،الاشرفية ، الموقر ،العلكومية ، الموقر ، القويسمه

واشار الى ان المناطق المتأثره في محافظة الزرقاء بشكل مباشر ستكون ادوار مناطق :

الزواهره ، حي جنينه ، الجبل الابيض ، جبل الاميره رحمه ‘ وادي الحجر ، جبل طارق ، حي الملك طلال ، جبل الامير حسن ، حي الدويك ، ضاحية المدينه المنوره ، حي القمر ، حي الامير حمزه ،ضاحية مكه ، شومر ، اسكان المهندسين ، اسكان الاميره هيا ، حي الجبر ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة .

وفي لواء الرصيفه سستأثر مناطق اسكان النقب ، اسكان الامير هاشم ، حي الحسين ، حي العراتفه ، حي الجندي نتيجة توقف الضخ اليها بمعدل (36) الف م3/يوميا .

اما في محافظات الشمال فسيكون الـتأثير جليا على مناطق محافظة اربد وتشمل : اربد القصبه، مدينه اربد ، حواره، لواء المزار ، حبكا ، جحفيه ، صمد ، رحابا المزار، دير يوسف ، زوبيا ، عنبه ، لواء الوسطيه ، سوم ، زحر ، كفريوبا ، حوفا ، ججين ، جمحه، كفر رحتا، كفر اسد، صيدور ، قم ، قميم ، كفرعان لواء بني عبيد مناطق ايدون ، المخيم ، الحصن ، الصريح ، كتم ، ولواء الرمثا منطقه الناحيه ، القصبه اضافة الى مناطق لواء بني كنانه.

وبين الناطق الاعلامي ان مناطق محافظه عجلون ستتأثر ايضا لتشمل مناطق صخره ، عبين ، عبلين ، صنعار ، عصيم ، بئر الداليه ، المرجم ، راس منيف ، الصفا ، عنجره .

ومناطق محافظه جرش تشمل قفقفا، ام الزيتون ، قريع ، جبا ، عصفور، حي اسد بن فرات ومناطق برما .

اما محافظه المفرق فتشمل منشيه بني حسن، فاع الخناصري ، رحاب الدجنيه ، بويضه الرمثا، حوشا ، بريقا ، الحرش ، الجامعه ، والمعسكرات والمستشفى العسكري، الثغره ، الزعتري ، البلد ، مناطق الضخ باتجاه سميا.

واكد سلامة ان الوزارة / سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة الديسي ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لأستكمال الاعمال الفنية واعمال الصيانة خلال الوقت المحدد داعيا الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارداة قطاع المياه.