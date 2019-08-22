تكرم ضابط أمن أشادت به الصحف الإيطالية

وطنا اليوم-عمان:كرم مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة في مكتبه الخميس النقيب جودت السحيمات من مرتب إدارة الشرطة السياحية بعد أن نشرت إحدى الصحف الإيطالية قصته وأشادت بأمانته وقيامه بإعادة الهاتف النقال الذي فقدته إحدى السائحات من الجنسية الإيطالية أثناء رحلتها إلى وادي رم.

وأكد العميد المعايطة أن العمل المشرف الذي قام به النقيب جودت وما علمنا به الا من خلال الصحف الايطالية انما ينم بداية عن أخلاق الأردنيين ويعكس الصورة الحقيقية لرجل الأمن العام الذي يحرص ومن خلال واجبه الأمني والإنساني على تجسيد كل معاني النبل والتحلي بالأخلاق الحميدة وتقديم الخدمة الفضلى والعون والمساعدة للمواطن والزائر والمقيم على أراضي المملكة.

وأضاف المعايطة أن هذا الحافز يعتبر دافعاً لجميع مرتبات الامن العام من كافة الإدارت والوحدات الشرطية للتحلي بأعلى درجات الحس بالمسؤولية في التعامل مع الجميع أثناء الواجب الرسمي والقيام بواجبهم المقدس والنبيل بكل أمانة وإخلاص بما يعكس الصورة المشرقة لأصالة للشعب الأردني ولرجال الأمن العام ويسوق الأردن كبيئة سياحية آمنة.