وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور

في سابقة في تاريخ العطوات والجاهات ...

وفي لفتات انسانية تخطت اللامحدود ، يطل علينا سعادة النائب مجحم الصقور بحنكته وذكائه وفراسته البديهية في حقن دم أهالي عائلة العكة في محافظة اربد .

حيث تم توكيل سعادة النائب مجحم الصقور لأخذ عطوة اعتراف يترأسه الجاهة التي احتوت وجهاء وشيوخ وأبناء كافة العشائر من محافظة اربد للاعتراف بعطوة الاعتراف بمقتل الشاب جبر عماد العكة على يد ابن أخيه ساطي العكه قبل أيام .

وبتد الترحيب رالجاهة الكريمة ، تم وضع شروط العطوة التي نصت على ان لا يوكل محامي للقاتل وان يتم على والد القاتل وأبنائه الجلوه خارج اربد وهو عم المقتول وابناء عم المقتول

وهنا جاءت التضحية من أجل إصلاح ذات البين ...

حيث كانت السابقة من سعادة النائب مجحم الصقور أن يقدم دم ابنه البكر حمد فداء وتضحية لحقن الدماء واتمام الصلح بين الإخوة من عائلة العكه ، حيث كانت الإجابة والرد من الصقور بأن الشرط الأول كلنا نتفق معك به اما الشرط الثاني نترجاك جميعا من حضر إلى مضاربكم انت تعفوا عنه اخوك من لحمك ودمك وهو الأخ والسند الوحيد لك وقام سعادة النائب مجحم الصقور بتقديم ابنه حمد لذوي المقتول فداء عن ابنهم لاتمام الصلح بين الأخوين وتم قبول الصلح وأتى والد القاتل إلى مضارب المقتول وهو أخاه وتحاضناه وبكوا حتى ابكوا الحضور وأخرج والد القاتل سكين من جيبه وقال لاخاه خذ واقتص مني ومن ابنائي يا اخي والله ألمك المي وفقيدك فقيدي وكما فقدت فقيدك والله اني أمام الله وأمام الحضور اني افقد ابني واتبرا منه أمام الله وامامكم ..



ونادى بصوت عال " بيض الله وجهك يا صقر بيض الله وجهك يا صقر بيض الله وجهك يا صقر "

والله انه دين في عنقي أحمله كجبل احد واعترف انه مصابنا كبير وعميق لكن بوجود هذه الوجوه خففتم مصابنا بوركتم وبوركت جهودكم وجزاكم الله خير الجزاء في بيوتكم وابنائكم واراح ابدانكم جميعا ..



لأول مرة بالتاريخ يشهد مثل هذا المشهد لن يشعر به الا من حضره ..