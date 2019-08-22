الرئيسية | محليات بيان يستبق وقفة احتجاجية لتجار يطالبون بتجميد اوتوبارك اربد

وطنا اليوم-عمان:يبدو أن اجتماعا استباقيا عقد اليوم بمكتب محافظ اربد رضوان العتوم قبل تنفيذ وقفة احتجاجية دعا اليها تجارعند الثامنة مساء اليوم الخميس احتجاجا على آليات تطبيق مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الاتوبارك" لم يثنِ هؤلاء عن عزمهم تنفيذ الوقفة بل على العكس رفعوا من وتيرة التحشيد لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي والنائبان السابقان الدكتور حميد البطاينة وزيد الشقيرات وممثلين عن الشركة للتاكيد على التزام جميع الاطراف بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بوقت سابق برعاية المحافظ العتوم.

وصدر عن الاجتماع بيان يؤكد الجدية بالالتزام بتطبيق بنود المذكرة وفق الجدول الزمني الذي تضمنته.

وبحسب البيان فانه تم البدء باستخدام التطبيق الجديد والعمل بالتعرفة الجديدة واعتماد مراكز بيع في الشوارع المخصصة للاتوبارك وفي اكثر من موقع.

ووفق البيان انه تم تخطيط قسم من الشوارع المشمولة بالاتوبارك بينما تم تأجيل وتحديد المواقف في باقي الشوارع الى حين الانتهاء من تنفيذ مشروع التعبيد والخلطات الاسفلتية المشمولة بها ضمن العطاء الحالي المعمول على تنفيذه في عدد من شوارع المدينة.

وأكد البيان أن الشركة ملتزمة بعملية التحميل والتنزيل والوقوف المجان أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية الى جانب تقليص العنصر البشري ووضع أكشاك للموظفين يتلقون من خلالها الاستفسارات من المواطنين وتلقي الشكاوى المتصلة بتطبيقات الاوتوبارك لهم بحيث يتم استخدام العنصر البشري من خلال تلك الاكشاك لبيع البطاقات وتلقي الشكاوي حيث حددت المذكرة فترة انجاز هذه الاكشاك بشهر ونصف.

بالمقابل يطالب تجار بضرورة وقف العمل بالمشروع لحين معالجة البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم بالكامل في الوقت الذي ينادي تجار اخرون بالغاء المشروع بالكامل.

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