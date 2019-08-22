الرئيسية | محليات احالة 63 ضابطاً في الامن العام الى التقاعد - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء، الخميس، الموافقة على إحالة عددا من ضباط الأمن العام على التقاعد بناءاً على طلبهم : الرتبة الإسم عقيد محمد علي ابراهيم عقيد محمد عدنان سليمان رائد عمر محمد صالح رائد نورالدين عبدالله خالد رائد عدنان نواف فرحان رائد وصفي غازي عقله رائد نبيل عقيل عيسى رائد نواف علي منيزل رائد سامي حسين علي رائد واصف رضوان محمد رائد ماجد مطلق حسن رائد عبدالله عواد مفضي رائد علاء غالب تركي رائد محمود امين عوض رائد احمد موسى احمد نقيب محمد اسماعيل جميل نقيب ظاهر فاروق ظاهر ملازم1 خالد احمد محمد ملازم1 حميدان محمد حماد ملازم1 احمد محمود عليان ملازم1 ابراهيم شحاده محمد ملازم1 حسين علي عوض ملازم1 علي مطر وزان ملازم1 حسن موسى العلي ملازم1 علي خالد السليمان ملازم1 علاء احمد رزق ملازم1 عيسى عايد عواد ملازم1 صالح مصطفى عبيد ملازم1 بكر عبدالرحمن هلال ملازم1 ازهر محمد احمد ملازم1 محمد علي عوض ملازم1 عبدالملك صالح محمد ملازم1 احمد يوسف احمد ملازم1 سامر احمد حسين ملازم1 هيثم محمد فالح ملازم1 داهود احمد خليل ملازم1 حمزه علي سلامه ملازم1 عمر محمود بشير ملازم1 محمود تيسير محمد ملازم1 خلف حمدان ذياب ملازم1 اشرف محمود عطيه ملازم1 صقر محمد محمود ملازم1 مازن محمد خالد ملازم1 علي محمد علي ملازم1 مامون سليم هلال ملازم1 بشار احمد ذيب ملازم1 احمد محمد حسن ملازم1 خالد ابراهيم مرزوق ملازم1 عادل محمد مفضي ملازم1 مروان صيتان احمد ملازم1 معاويه احمد عوض ملازم1 محمد عبدالمهدي خليل ملازم1 سلطان نايل صالح ملازم1 باسم عادل احمد ملازم1 عبدالقادر عوض راشد ملازم1 اسماعيل موسى محمد ملازم1 حسين محمد حسن ملازم1 جعفر احمد مصطفى ملازم1 سامر سمير محمد ملازم1 محمد زهير خالد ملازم1 معتز عوض الصالح ملازم1 محمود احمد محمود ملازم1 مروان علي حمدان

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر