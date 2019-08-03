الرئيسية | محليات رواتب خيالية لـ4 ملحقين زراعيين بالسفارة الاردنية في روما

وطنا اليوم-عمان:تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر قيام وزارة الزراعة بصرف رواتب خيالية للملحقين الزراعيين العاملين في السفارة الاردنية في روما قبل عدة سنوات ، و بموافقة من احد رؤساء الوزراء السابقين.

و بحسب الوثيقة فقد جرى تعيين الملحقين الزراعيين لغايات متابعة القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي في السفارة ، على ان تصرف المستحقات المالية لهذا الموظف "الملحق" من حساب وزارة الزراعة.

وتشير الوثيقة الى ان وزارة الزراعة قامت بتعيين (4) ملحقين زراعيين بالسفارة الاردنية في روما منذ عام (2007-2019) ، حيث بلغ مجموع رواتب هؤلاء الملحقين الزراعيين (878) الف دينار ، و حصل الموظف الاول على مجموع رواتب خلال (6) سنوات ما يقارب (267) الف دينار ، وفي احدى السنوات حصل على مجموع رواتب خلال سنة واحدة ما يقارب الـ(79) الف دينار ، و كما حصل الموظف الثاني على (33) الف دينار بسنة واحدة و الموظف الثالث على (495) الف دينار و الرابع على (83) الف دينار.



ومن جانبه قال وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة رداً على تلك الارقام ، ان وجود ملحق زراعي في السفارة الاردنية في روما ضرورة ملحة لغايات التنسيق مع منظمة الزراعة العالمية "الفاو" وهي اكبر منظمة تُعنى بالزراعة والامن الغذائي في العالم ، مشدداً على ان تواجد الملحقين الزراعيين المنتدبين من وزراة الزراعة في روما "هام جداً" لاستمرارية التواصل مع منظمة الفاو وتقديم المنح المالية للاردن .

وبين الشحاحدة ان الرواتب التي يتقاضاها الملحقين الزراعيين هي من المخصصات المالية لوزارة الزراعة وهم منتدبون لدى السفارة الاردنية في روما ، وان وجوده في روما "مصلحة وطنية" ، وان اي تغيب عن حضور لقاءات "الفاو" قد يحرم الاردن من الاستفادة من المنح التي تقدمها للاردن ، حيث جرى احالة اخر ملحق زراعي في الوزارة الى التقاعد نظراً لوصول خدمته الى 30 سنة منذ حوالي شهر ، و لم يتم حتى ايفاد اي موظف حتى الان لغايات التشاور.

واكد الشحاحدة ان الرواتب التي يتقضاها الملحقين الزراعيين في روما اكثر بكثير من الارقام المبينة في الوثيقة ، و ان تلك المبالغ توازي الاحتياجات لأي شخص يعمل ملحقاً في دولة اخرى و مندوباً لوزارة.









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