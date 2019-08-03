الرئيسية | محليات 35 محطة و37 إذاعة مرخصة بالأردن

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد المؤسسات الاعلامية والصحفية العربية والأجنبية المعتمدة في المملكة لغاية منتصف آب الحالي 115 مؤسسة، وعدد المراسلين الصحفيين المعتمدين 398 بحسب سجلات هيئة الاعلام. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن عدد المحطات الفضائية المرخصة بلغ 35 والاذاعية 40، وعدد المؤسسات الصحفية 21 تتوزع بواقع 9 صحف يومية و 9 اسبوعية، و 3 شهرية، وعدد المواقع الاخبارية المرخصة "المطبوعات الالكترونية" 122 موقعا. ووفق إحصائيات الهيئة بلغ عدد شركات ومؤسسات الانتاج والتوزيع الفني المرخصة 216 شركة وفق احكام القانون.

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